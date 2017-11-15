Потоки бруду і уламків: поблизу Афін через повінь загинули щонайменше 13 людей (фоторепортаж, відео)

Місцеве телебачення показало кадри з великими транспортними засобами, вантажівками та автобусами, затопленими брудною водою.

Сильні дощі перетворили у середу, 15 листопада, дороги в західному передмісті Афін на потоки бруду і уламків. Щонайменше 13 людей загинули, понад 10 - травмовані, деякі з них - у важкому стані. Поки незрозуміло, скільки людей вважаються зниклими безвісти, повідомляє DW.

Місцеве телебачення показало кадри з великими транспортними засобами, вантажівками та автобусами, майже під самий дах затопленими брудною водою. Стихія змусила закрити для використання на кількох ділянках автомагістраль між Афінами і Коринфом.

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Від повеней постраждали містечка Мандра, Неа Перамос та Мегара. Мерка містечка Мандра, де загинули кілька осіб, повідомила, що багато людей заблоковані у їхніх помешканнях.

120 пожежників займаються порятунком осіб, заблокованих через повінь на дорогах і у будинках. Слідчі перевіряють, чи могли зловживання при будівництві посилити шкоду від стихійного лиха.

Повінь розпочалася з потужної зливи уночі. Очікується, що до кінця середи та найближчими днями погода не покращиться.

Раніше у Шрі-Ланці майже 2 тисячі людей евакуювали через повінь.