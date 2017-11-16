В Азербайджані стався землетрус магнітудою 5,7
Епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Барда, яке знаходиться в 275 км на південь від Баку.
На території Азербайджану стався землетрус магнітудою 5,7 бала. Про це повідомила прес-служба Республіканського Центру Сейсмологічної Служби НАНА, передає 112.ua місцеве видання haqqin.az.
"Сила поштовхів в епіцентрі землетрусу склала 6 балів, в найближчих населених пунктах - 3-5 балів", - наголошується в повідомленні.
На кордоні Іраку та Ірану стався землетрус магнітудою 7,3
Згідно інформації, епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Барда, яке знаходиться в 275 км на південь від Баку.
Епыцентр залягав на глибині 25 кілометрів. Поштовхи були зафіксовані о 23:48:01.
Разом з тим, користувачі соцмереж відзначають, що землетрус відчувався в Баку та інших містах країни. Більше того: підземні поштовхи відчули і жителі сусідніх Вірменії і Грузії.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+16°... +5°
-
Донецьк+12°... +3°
-
Житомир+17°... +6°
-
Запоріжжя+17°... +6°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+13°... +3°
-
Луцьк+17°... +7°
-
Львів+17°... +7°
-
Миколаїв+20°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+16°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+16°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+17°... +5°
-
Херсон+19°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+18°... +6°
-
Чернігів+17°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +2 °
Вологість: 52 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 5.8 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин