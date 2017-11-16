В Азербайджані стався землетрус магнітудою 5,7

05:47, 16 листопада 2017
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Епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Барда, яке знаходиться в 275 км на південь від Баку.

Епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Барда / фото usgs.gov
Епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Барда / фото usgs.gov

На території Азербайджану стався землетрус магнітудою 5,7 бала. Про це повідомила прес-служба Республіканського Центру Сейсмологічної Служби НАНА, передає 112.ua місцеве видання haqqin.az.

"Сила поштовхів в епіцентрі землетрусу склала 6 балів, в найближчих населених пунктах - 3-5 балів", - наголошується в повідомленні.

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Згідно інформації, епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Барда, яке знаходиться в 275 км на південь від Баку.

Епыцентр залягав на глибині 25 кілометрів. Поштовхи були зафіксовані о 23:48:01.

Разом з тим, користувачі соцмереж відзначають, що землетрус відчувався в Баку та інших містах країни. Більше того: підземні поштовхи відчули і жителі сусідніх Вірменії і Грузії.

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