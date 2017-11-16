Сьогодні в Україні без опадів, на півдні температура до +12° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 16 листопада, в Україні без опадів, на півдні до +12°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

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На заході України у четвер без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +6°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +6°. У центрі без опадів, температура до +6°.

Прогноз на 16 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 16 листопада — Гертруди, Георгія, Йосипа, Агапія. Якщо листопад до цього часу повністю завершився, слід чекати крутої зими.

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