У Києві сьогодні без опадів, вдень до +5°

08:30, 16 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 16 листопада, в столиці без опадів, вдень до +5°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері - до 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3.2 м/с.

В Україні найближчими днями збережеться суха погода

Сонце в столиці зійшло у 07:13, а зайде у 16:11.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Україні без опадів, вночі очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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