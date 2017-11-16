Біля берегів Японії стався землетрус

09:34, 16 листопада 2017
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Епіцентр підземних поштовхів знаходився поруч з островом Іо.

Біля берегів Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 16 листопада, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 4,6.

В Азербайджані стався землетрус магнітудою 5,7

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 82 км на північний схід від острова Іо. Осередок землетрусу залягав на глибині 22,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті руйнівного землетрусу в Ірані загинули 530 чоловік, 7460 отримали поранення.

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