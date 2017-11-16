Число жертв повені в Греції збільшилося до 15 осіб
Десятки людей залишилися без даху над головою.
Жертвами повені в Греції стали 15 осіб, ще декілька вважаються зниклими безвісти.
У Таїланді за останні кілька тижнів через повені загинули не менше 20 осіб
Стихія залишила без даху над головою десятки людей і зруйнувала інфраструктуру міст Мандра, Мегарі та Неа-Перамос. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас оголосил національний траур, повідомляє Reuters.
За словами місцевих жителів, місцями вода затоплювала перші поверхи будівель. Дощі такої сили – рідкість для Греції, інфраструктура якої не готова до повеней. За прогнозами метеорологів, 16 листопада в країні також очікуються зливи.
Нагадаємо, через повінь на півночі Шрі-Ланки евакуювали 1913 осіб.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+16°... +5°
-
Донецьк+12°... +3°
-
Житомир+17°... +6°
-
Запоріжжя+17°... +6°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+13°... +3°
-
Луцьк+17°... +7°
-
Львів+17°... +7°
-
Миколаїв+20°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+16°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+16°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+17°... +5°
-
Херсон+19°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+18°... +6°
-
Чернігів+17°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +2 °
Вологість: 52 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 5.8 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин