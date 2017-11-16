Число жертв повені в Греції збільшилося до 15 осіб

Десятки людей залишилися без даху над головою.

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Жертвами повені в Греції стали 15 осіб, ще декілька вважаються зниклими безвісти.

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Стихія залишила без даху над головою десятки людей і зруйнувала інфраструктуру міст Мандра, Мегарі та Неа-Перамос. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас оголосил національний траур, повідомляє Reuters.

За словами місцевих жителів, місцями вода затоплювала перші поверхи будівель. Дощі такої сили – рідкість для Греції, інфраструктура якої не готова до повеней. За прогнозами метеорологів, 16 листопада в країні також очікуються зливи.

Нагадаємо, через повінь на півночі Шрі-Ланки евакуювали 1913 осіб.