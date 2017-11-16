У результаті землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 людей
Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих.
У результаті потужного землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 осіб.
Біля берегів Японії стався землетрус
Один потерпілий отримав травми середньої ступені тяжкості, решта отримали легкі поранення, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство Ренхап.
Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих.
Нагадаємо, 15 листопада на південному сході Південної Кореї стався землетрус магнітудою 5,5. Підземні поштовхи були зафіксовані близько 14:29 за місцевим часом в шести км на північ від міста Пхохан провінції Кенсан-Пукто.
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