У результаті землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 людей

11:36, 16 листопада 2017
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Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У результаті потужного землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 осіб.

Біля берегів Японії стався землетрус

Один потерпілий отримав травми середньої ступені тяжкості, решта отримали легкі поранення, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство Ренхап.

Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Нагадаємо, 15 листопада на південному сході Південної Кореї стався землетрус магнітудою 5,5. Підземні поштовхи були зафіксовані близько 14:29 за місцевим часом в шести км на північ від міста Пхохан провінції Кенсан-Пукто.

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