Сильний снігопад призвів до хаосу на дрогах Словенії і Хорватії (відео)

Місцями пориви вітру сягали 150 км/год.

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Перший цього року снігопад разом з сильним вітром викликали хаос на автомобільних дорогах Словенії і Хорватії.

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Місцями пориви вітру сягали 150 км/год. Водії виявилися непідготовленими до таких погодних умов, повідомляє The Watchers.

Кілька вантажівок з'їхали з дороги, через що словенська влада закрила автомагістраль між Раздрто і Сеножече. Крім того, у прибережному регіоні країни затопило кілька будинків.

Нагадаємо, у Тибетському автономному окрузі Китаю через сильний снігопад виявилися заблокованими близько тисячі транспортних засобів.