Землетруси в Азербайджані пошкодили понад 130 будинків

Найбільшої шкоди завдано селу Чеменлі.

Наслідки землетрусу в Азербайджані / Trend

У результаті двох землетрусів в Азербайджані пошкоджені 132 будинки.

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Найбільшої шкоди завдано села Чеменлі, де постраждали 36 будинків, повідомляє місцеве видання Trend з посиланням на місцеву владу.

Перший землетрус магнітудою 5,7 в Агдамському районі стався у 23:48 за місцевим часом 15 листопада. Друге – магнітудою 3 - було зафіксовано в Бардинському районі 16 листопада о 02:02:27.

На даний момент у постраждалих районах продовжують уточнювати інформацію щодо масштабів завданої шкоди.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 осіб.