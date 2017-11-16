Землетруси в Азербайджані пошкодили понад 130 будинків

13:36, 16 листопада 2017
788

Найбільшої шкоди завдано селу Чеменлі.

Наслідки землетрусу в Азербайджані / Trend
Наслідки землетрусу в Азербайджані / Trend

У результаті двох землетрусів в Азербайджані пошкоджені 132 будинки.

Біля берегів Японії стався землетрус

Найбільшої шкоди завдано села Чеменлі, де постраждали 36 будинків, повідомляє місцеве видання Trend з посиланням на місцеву владу.

Перший землетрус магнітудою 5,7 в Агдамському районі стався у 23:48 за місцевим часом 15 листопада. Друге – магнітудою 3 - було зафіксовано в Бардинському районі 16 листопада о 02:02:27.

На даний момент у постраждалих районах продовжують уточнювати інформацію щодо масштабів завданої шкоди.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин