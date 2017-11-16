Землетруси в Азербайджані пошкодили понад 130 будинків
Найбільшої шкоди завдано селу Чеменлі.
У результаті двох землетрусів в Азербайджані пошкоджені 132 будинки.
Біля берегів Японії стався землетрус
Найбільшої шкоди завдано села Чеменлі, де постраждали 36 будинків, повідомляє місцеве видання Trend з посиланням на місцеву владу.
Перший землетрус магнітудою 5,7 в Агдамському районі стався у 23:48 за місцевим часом 15 листопада. Друге – магнітудою 3 - було зафіксовано в Бардинському районі 16 листопада о 02:02:27.
На даний момент у постраждалих районах продовжують уточнювати інформацію щодо масштабів завданої шкоди.
Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 осіб.
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