На вихідних до України прийдуть дощі та мокрий сніг

14:41, 16 листопада 2017
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Завтра збережеться суха погода.

На вихідних в Україні місцями очікується мокрий сніг / УНІАН
На вихідних в Україні місцями очікується мокрий сніг / УНІАН

18-19 листопада в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, 17 листопада – практично без опадів.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +5°

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"У п'ятницю в Україні температура повітря особливо не зміниться, вночі до незначних мінусів, -3…+4 градуси, у Карпатах до -6, протягом дня +4…+8 градусів. І наші традиційні температурні "білі ворони" - Південь та Закарпаття будуть теплішими, до +8…+12 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, дощі завтра ймовірні на Заході, у Вінницькій та Одеській областях. У суботу та неділю опадів в Україні побільшає, пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Нагадаємо, у четвер, 16 листопада, в Україні без опадів, на півдні до +12°.

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