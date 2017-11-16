На півночі Канади випала рекордна кількість снігу

15:49, 16 листопада 2017
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У місті Єллоунайф за добу випало понад 24 см снігу.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

За добу 14 листопада в місті Єллоунайф (Канада) випало 24,2 см снігу, що є рекордом для листопада.

Близько тисячі автомобілів опинилися заблокованими в Тибеті через снігопад

Для порівняння, протягом усього листопада 2016 року в місті випало 27 см снігу, повідомляє CBC News.

Снігопад, який пройшов 14 листопада, міг бути найсильнішим в історії міста. Проте цей рекорд не можна підтвердити, бо у метеорологів є дані тільки про 1982-2010 рр. 

Нагадаємо, перший цього року снігопад разом з сильним вітром викликали хаос на автомобільних дорогах Словенії і Хорватії.

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