В Україні завтра практично без опадів, на півдні до +13° (відеопрогноз)

16:30, 16 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 17 листопада, в Україні практично без опадів, вночі очікуються заморозки.

В Україні завтра без опадів / УНІАН
В Україні завтра без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +5°

На заході України в п'ятницю практично без опадів. Вдень до +7°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +6°. У центрі без опадів, температура до +7°.

За народним прогнозом, 17 листопада — Симона, Інокентія, Фаїни, Іоаникія Великого. Якщо 17 листопада намете снігу, то наступного року хліба буде багато.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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