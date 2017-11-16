У Києві завтра до +6°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 листопада у столиці без опадів, вдень до +6°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:14, а зайде в 16:10.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 17 листопада, в Україні практично без опадів, вночі очікуються заморозки.

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