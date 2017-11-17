В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +13°

08:04, 17 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 17 листопада в Україні практично без опадів, на півдні до +13°.

Сьогодні В Україні без опадів / pexels.com
Сьогодні в Україні без опадів / pexels.com

На сході без опадів, температура вдень до +6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

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На заході України в п'ятницю практично без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +7°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +6°. У центрі без опадів, температура до +7°

Прогноз на 17 листопада / УНІАН
Прогноз на 17 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 17 листопада — Симона, Інокентія, Фаїни, Іоаникія Великого. Якщо 17 листопада намете снігу, то наступного року хліба буде багато.

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