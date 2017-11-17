У Києві сьогодні без опадів, вдень до +6°

08:30, 17 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 17 листопада у столиці без опадів, вдень до +6°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:14, а зайде в 16:10.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 17 листопада, в Україні практично без опадів, вночі очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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