Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,2

09:34, 17 листопада 2017
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Епіцентр підземних поштовхів знаходився поруч з островом Рауль.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 17 листопада, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,2.

У результаті землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 людей

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 117 км на південь від острова Рауль. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті двох землетрусів в Азербайджані пошкоджені 132 будинки. Найбільшої шкоди завдано селу Чеменлі, де постраждали 36 будинків.

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