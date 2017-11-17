Епіцентр підземних поштовхів знаходився поруч з островом Рауль.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 17 листопада, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,2.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 117 км на південь від острова Рауль. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті двох землетрусів в Азербайджані пошкоджені 132 будинки. Найбільшої шкоди завдано селу Чеменлі, де постраждали 36 будинків.