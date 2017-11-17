Жертвами повені в Греції стали 16 осіб

Більше 20 поранені.

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Греція приходить оговтується після руйнівної повені, яка забрала життя 16 людей.

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Крім того, більше 20 людей отримали поранення, повідомляє Euronews.

"Ми все відновимо. А ось загиблих людей вже не повернеш. Що ж стосується матеріального збитку, то разом ми все полагодимо", – говорить один з місцевих жителів.

Найбільше від повені постраждало містечко Мандра в районі Західна Аттика, тут загинуло 12 осіб.

Нагадаємо, через повінь на півночі Шрі-Ланки евакуювали 1913 осіб.