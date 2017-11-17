До Філіппін наближається тропічна депресія "Тіно"

11:36, 17 листопада 2017
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Очікується, що 18 листопада "Тіно" посилиться до рівня тропічного шторму.

До Філіппінам наближається тропічна депресія / www.facebook.com/PAGASA.DOST.GOV.PH
До Філіппінам наближається тропічна депресія / www.facebook.com/PAGASA.DOST.GOV.PH

У морі Сулу сформувалася тропічна депресія "Тіно".

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Зараз вона знаходиться в 135 км на схід від міста Пуерто-Прінсеса і рухається на захід зі швидкістю 28 км/год, повідомляє Stormnews з посиланням на Філіппінську адміністрацію атмосферних, геофізичних та астрономічних послуг.

Пориви вітру досягають 80 км/год. На острові Палаван оголошено штормове попередження. За прогнозами, 18 листопада "Тіно", посилившись до рівня тропічного шторму, буде рухатися до південно-східних районів В'єтнаму.

Нагадаємо, тропічна депресія "Ріна" посилилася до тропічного шторму.

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