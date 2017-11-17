Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних практично по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.
У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі 0°, вдень +5°. У неділю злива, -1°...+5°.
У Львові завтра очікуються опади, вночі -1°, вдень +4°. У неділю без опадів, 0°...+6°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +13°
У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +4°, пройде дощ. У неділю вночі -1°, вдень +4°, без опадів.
У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +3°...+5°. У неділю до +5°, пройде дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють опади. У суботу температура вночі +4°, вдень +7°. У неділю +2°...+9°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +1°, вдень +5°. У неділю +3°...+6°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +1°, вдень +5°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +2°...+7°.
У Сімферополі завтра без опадів, +4°...+12°. У неділю +6°...+12°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +2°, вдень +8°. У неділю без опадів, температура до +9°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°. У неділю температура до +10°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі 0°, вдень +5°. У неділю +1°...+10°, можливий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу злива, температура до +5°. У неділю також без опадів, вночі -5°, вдень +2°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі 0°, вдень +4°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень до +5°.
У Трускавці в суботу злива, температура до +4°. У неділю температура вдень +6° невелика хмарність.
У Сваляві завтра пройде дощ, +4°, у неділю мокрий сніг, температура повітря -4° ...+2°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°