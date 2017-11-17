Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних практично по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

В Україні на вихідних очікується мокрий сніг / УНІАН

У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі 0°, вдень +5°. У неділю злива, -1°...+5°.

У Львові завтра очікуються опади, вночі -1°, вдень +4°. У неділю без опадів, 0°...+6°.

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У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +4°, пройде дощ. У неділю вночі -1°, вдень +4°, без опадів.

У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +3°...+5°. У неділю до +5°, пройде дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють опади. У суботу температура вночі +4°, вдень +7°. У неділю +2°...+9°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +1°, вдень +5°. У неділю +3°...+6°, пройде дощ.

Прогноз на 18 листопада / УНІАН

Прогноз на 19 листопада / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +1°, вдень +5°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +2°...+7°.

У Сімферополі завтра без опадів, +4°...+12°. У неділю +6°...+12°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +2°, вдень +8°. У неділю без опадів, температура до +9°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°. У неділю температура до +10°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі 0°, вдень +5°. У неділю +1°...+10°, можливий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу злива, температура до +5°. У неділю також без опадів, вночі -5°, вдень +2°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі 0°, вдень +4°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень до +5°.

У Трускавці в суботу злива, температура до +4°. У неділю температура вдень +6° невелика хмарність.

У Сваляві завтра пройде дощ, +4°, у неділю мокрий сніг, температура повітря -4° ...+2°.

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