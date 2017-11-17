Кілька районів ОАЕ накрили сильні дощі

13:36, 17 листопада 2017
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Метеорологи прогнозують дощову погоду найближчими днями.

Кілька районів ОАЕ дощі накрили / widefon.com
Кілька районів ОАЕ дощі накрили / widefon.com

У другій половині дня 16 листопада в декількох районах емірату Фуджейра (ОАЕ) пройшли сильні дощі.

Число жертв повені в Греції збільшилося до 15 осіб

Через дощ у регіоні знизилася температура, а на дорогах утворилися затори, повідомляє The Gulf Today.

Метеорологи попереджають місцевих жителів про погіршення видимості, а також прогнозують дощову погоду на вихідних.

Нагадаємо, у результаті сильних дощів в Уганді загинули не менше 15 осіб. Ще вісім числяться зниклими безвісти.

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