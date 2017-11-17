У Дніпропетровській області оголосили штормове попередження

На Дніпропетровщині очікується туман.

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Сьогодні, 17 листопада, у Дніпрі та Дніпропетровській області очікується туман.

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Про це у Facebook повідомив начальник ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

"Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології на 17 листопада 2017 року оголошено штормове попередження: вночі та вранці по м. Дніпро та по області очікується туман. Видимість в тумані 300-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних практично по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.