У Дніпропетровській області оголосили штормове попередження

14:32, 17 листопада 2017
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На Дніпропетровщині очікується туман.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 17 листопада, у Дніпрі та Дніпропетровській області очікується туман.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +6°

Про це у Facebook повідомив начальник ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

"Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології на 17 листопада 2017 року оголошено штормове попередження: вночі та вранці по м. Дніпро та по області очікується туман. Видимість в тумані 300-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних практично по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

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