Наступного тижня в Україні похолодає – синоптик

16:00, 17 листопада 2017
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Наступного тижня в Україні очікується похолодання, найближчими днями очікуються опади.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)

"На початку наступного тижня похолодає, але не поспішайте із зимовими висновками", - пише вона.

За словами Діденко, на вихідних в Україні очікуються опади. Зокрема, у Києві 18-19 листопада часом дощі. При наближенні температури до нуля - мокрий сніг.

Нагадаємо, 17 листопада в Україні практично без опадів, на півдні до +13°.

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