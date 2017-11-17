Наступного тижня в Україні похолодає – синоптик

Наступного тижня в Україні очікується похолодання, найближчими днями очікуються опади.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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"На початку наступного тижня похолодає, але не поспішайте із зимовими висновками", - пише вона.

За словами Діденко, на вихідних в Україні очікуються опади. Зокрема, у Києві 18-19 листопада часом дощі. При наближенні температури до нуля - мокрий сніг.

Нагадаємо, 17 листопада в Україні практично без опадів, на півдні до +13°.