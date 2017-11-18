У Китаї стався землетрус магнітудою 6,3

06:01, 18 листопада 2017
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Інформація про жертви і руйнування поки не надходила.

У Китаї стався землетрус / фото earthquake.usgs.gov
У Китаї стався землетрус / фото earthquake.usgs.gov

Землетрус магнітудою 6,3 стався у суботу в західній частині Китаю. Про це повідомила Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 58 км на північний схід від округу Ньїнгчі на південно-сході Тибетського автономного району неподалік від кордону з Індією.

На кордоні Іраку та Ірану стався землетрус магнітудою 7,3

Епіцентр залягав на глибині 10 кілометрів. Інформація про жертви і руйнування поки не надходила.

Раніше УНІАН повідомляв, що на території Азербайджану стався землетрус магнітудою 5,7 балів.

Згідно інформації, епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Барда, який знаходиться в 275 км на південь від Баку.

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