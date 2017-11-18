У Китаї стався землетрус магнітудою 6,3
Інформація про жертви і руйнування поки не надходила.
Землетрус магнітудою 6,3 стався у суботу в західній частині Китаю. Про це повідомила Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 58 км на північний схід від округу Ньїнгчі на південно-сході Тибетського автономного району неподалік від кордону з Індією.
На кордоні Іраку та Ірану стався землетрус магнітудою 7,3
Епіцентр залягав на глибині 10 кілометрів. Інформація про жертви і руйнування поки не надходила.
Раніше УНІАН повідомляв, що на території Азербайджану стався землетрус магнітудою 5,7 балів.
Згідно інформації, епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Барда, який знаходиться в 275 км на південь від Баку.
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