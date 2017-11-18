Прогноз погоди на 19 листопада: сильний вітер, дощі та мокрий сніг

У неділю на території України очікується зниження температури та мокрий сніг з дощами.

Погода в неділю, 19 листопада, в Україні буде дощова і вітряна / фото facebook.com/ukrgmc

Погода в неділю, 19 листопада, в Україні буде дощова й вітряна. У деяких регіонах очікується ще й мокрий сніг. Температура повітря підніметься до +2...+7 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"Погода в неділю буде святковою з точки зору атмосфери, але не дуже – з людської. Атмосфера буде весело ганяти хмари, пройдуть дощі, періодично з мокрим снігом. А ми, люди, будемо хлюпати носами, обзивати поганими словами листопад і отримаємо зайвий привід зробити винними у всьому синоптиків", – пише Діденко.

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За її словами, в Одесі та області можуть бути сильні опади. На Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму без істотних опадів і тепло, вдень стовпчик термометра підніметься до +12 градусів. А от у столиці дощитиме, очікується мокрий сніг.

"Опади найбільш вірогідні вранці, вдень, з другої половини дня і ввечері – припинення. Температура у столиці вдень до +4...+5 градусів", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 19 листопада в містах України:

Ужгород – +4...+6

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +4...+6

Суми – +4...+6

Полтава – +4...+6

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +5...+7

Київ – +4...+6