Прогноз погоди на 19 листопада: сильний вітер, дощі та мокрий сніг
У неділю на території України очікується зниження температури та мокрий сніг з дощами.
Погода в неділю, 19 листопада, в Україні буде дощова й вітряна. У деяких регіонах очікується ще й мокрий сніг. Температура повітря підніметься до +2...+7 градусів тепла.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.
"Погода в неділю буде святковою з точки зору атмосфери, але не дуже – з людської. Атмосфера буде весело ганяти хмари, пройдуть дощі, періодично з мокрим снігом. А ми, люди, будемо хлюпати носами, обзивати поганими словами листопад і отримаємо зайвий привід зробити винними у всьому синоптиків", – пише Діденко.
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)
За її словами, в Одесі та області можуть бути сильні опади. На Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму без істотних опадів і тепло, вдень стовпчик термометра підніметься до +12 градусів. А от у столиці дощитиме, очікується мокрий сніг.
"Опади найбільш вірогідні вранці, вдень, з другої половини дня і ввечері – припинення. Температура у столиці вдень до +4...+5 градусів", – додала синоптик.
Прогноз погоди на 19 листопада в містах України:
Ужгород – +4...+6
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +4...+6
Вінниця – +4...+6
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +4...+6
Суми – +4...+6
Полтава – +4...+6
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +7...+9
Харків – +5...+7
Київ – +4...+6
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +11°
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Дніпро+34°... +20°
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Донецьк+34°... +18°
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Житомир+25°... +11°
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Запоріжжя+34°... +19°
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Івано-Франківськ+17°... +8°
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Київ+29°... +15°
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Кіровоград+33°... +18°
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Луганськ+34°... +18°
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Луцьк+16°... +9°
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Львів+15°... +9°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+32°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Рівне+18°... +8°
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Сімферополь+34°... +19°
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Суми+30°... +19°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+31°... +20°
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Херсон+33°... +19°
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Хмельницький+24°... +9°
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Черкаси+32°... +18°
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Чернігів+29°... +14°
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Чернівці+21°... +11°