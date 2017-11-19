У Греції кількість загиблих через повені зросла до 20 осіб (фоторепортаж)

16:41, 19 листопада 2017
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Стихія залишила без даху над головою десятки людей і зруйнувала інфраструктуру міст.

Кількість загиблих в результаті повеней в Греції досягла 20 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Стихія залишила без даху над головою десятки людей і зруйнувала інфраструктуру міст Мандра, Мегари і Неа-Перамос. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас оголосив національний траур.

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За словами місцевих жителів, місцями вода затоплювала перші поверхи будівель. Дощі такої сили – рідкість для Греції, інфраструктура якої не готова до повеней.

Раніше повідомлялося про 16 жертв.

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