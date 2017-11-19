Прогноз погоди на 20 листопада: в Україні пройдуть мокрий сніг та дощі

17:32, 19 листопада 2017
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Синоптик прогнозує вдень до +5 градусів, в Криму та в Приазов'ї ще буде тепло, до +10 градусів.

Синоптик прогнозує дощі та сніг / фото facebook.com/ukrgmc
Синоптик прогнозує дощі та сніг / фото facebook.com/ukrgmc

Завтра, 20 листопада, на заході України очікується переважно мокрий сніг, на Лівобережжі - дощ. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"На Півночі, у Вінницькій області та на Півдні, окрім Запоріжжя і Херсонщини - суха погода. Холодно. Вдень +1+5 градусів, на крайньому сході, в Криму та в Приазов'ї ще буде тепло, до +10 градусів" - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 19 листопада: сильний вітер, дощі та мокрий сніг

У Києві завтра без істотних опадів, вдень +3+4 градуси. "Протягом тижня ще похолодає, суттєві опади - навряд, в кінці тижня - потепліє", - додала Діденко.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні в Україні похолодає.

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