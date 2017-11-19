Прогноз погоди на 20 листопада: в Україні пройдуть мокрий сніг та дощі
Синоптик прогнозує вдень до +5 градусів, в Криму та в Приазов'ї ще буде тепло, до +10 градусів.
Завтра, 20 листопада, на заході України очікується переважно мокрий сніг, на Лівобережжі - дощ. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"На Півночі, у Вінницькій області та на Півдні, окрім Запоріжжя і Херсонщини - суха погода. Холодно. Вдень +1+5 градусів, на крайньому сході, в Криму та в Приазов'ї ще буде тепло, до +10 градусів" - йдеться у повідомленні.
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У Києві завтра без істотних опадів, вдень +3+4 градуси. "Протягом тижня ще похолодає, суттєві опади - навряд, в кінці тижня - потепліє", - додала Діденко.
Раніше повідомлялося, що на цьому тижні в Україні похолодає.
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