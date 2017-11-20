У Тихому океані стався потужний землетрус

07:38, 20 листопада 2017
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Про руйнування, загиблих або постраждалих не повідомляється.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Землетрус магнітудою 7,3 стався в Тихому океані біля берегів Нової Каледонії, існує загроза цунамі.

У Китаї стався землетрус магнітудою 6,3

Епіцентр землетрусу розташовувався за 69 кілометрів на північний схід від міста Тадин, осередок залягав на глибині 25 кілометрів, повідомляє Геологічна служба США.

На даний момент про руйнування, загиблих або потерпілих поки повідомлень не надходило.

Як повідомляла Погода УНІАН, у п'ятницю, 17 листопада, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,2.

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