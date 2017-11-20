В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +10° (карта)

08:05, 20 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 листопада в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, на півдні до +10°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +9°. Жителів південних регіонів очікують опади. Температура до +10°.

На заході України в понеділок пройде мокрий сніг. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +6°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +4°. У центрі пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, температура до +6°.

Прогноз на 20 листопада / УНІАН
Прогноз на 20 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 20 листопада — Лазаря, Йосафати, Федота, Кирила, Зосима, Євгенія і Афанасія, Валерія. З Феодора стає холодно і сердито. Мученик Федот лід веде.

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