У Києві сьогодні без опадів, вдень до +4°
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 20 листопада, у столиці без опадів, вдень до +4°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері - до 0°. Вітер мінливий, до 2.0 м/с.
У Тихому океані стався потужний землетрус
Сонце в столиці зійшло у 07:19, а зайде у 16:06.
Як повідомляв УНІАН, 20 листопада пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, на півдні до +10°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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