У Києві сьогодні без опадів, вдень до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 20 листопада, у столиці без опадів, вдень до +4°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері - до 0°. Вітер мінливий, до 2.0 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:19, а зайде у 16:06.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, на півдні до +10°.

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