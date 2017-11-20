Сильні дощі затопили на Гаїті понад 10 тисяч будинків

Жертвами стихії стали п'ятеро людей.

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Сильні дощі призвели до повеней на Гаїті, жертвами яких стали п'ятеро людей.

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Дощі затопили понад 10 тис. будинків. Найсильніше в результаті негоди постраждав третє за величиною місто Ле-Ке, повідомляє ТАСС з посиланням на газету Le Nouvelliste.

Кілька річок вийшли з берегів, через підтоплення закрито багато дороги.

Нагадаємо, Греція оговтується після руйнівної повені, яка забрала життя 16 людей. Крім того, більше 20 людей отримали поранення.