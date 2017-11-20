Троє людей постраждали в результаті землетрусу в Тибеті

10:38, 20 листопада 2017
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У Тибеті стався землетрус магнітудою 6,9.

У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Троє людей отримали поранення в результаті землетрусу в Тибетському автономному районі Китаю.

У Тихому океані стався потужний землетрус

У результаті землетрусу магнітудою 6,9 на деяких будівлях в повітах Милинь, Бомі та районі Баі з'явилися тріщини, передає Xinhua з посиланням на Сейсмологічне управління автономного району.

У момент землетрусу сильні поштовхи відчувалися в повітах Мото, Милинь і прилеглих до них повітах і районах міста Ліньчжи.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 листопада, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,2.

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