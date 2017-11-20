Дарницький район Києва огорнув смог невідомого походження (фото)
Місцеві жителі скаржаться на запах гару.
Вранці 20 листопада Дарницький район столиці огорнув смог невідомого походження.
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Фотографіями густого смогу в соцмережах діляться місцеві жителі. Користувачі також пишуть, що "стоїть запах сильної гарі", а на Осорках туман "смердить навіть через закриті вікна".
Нагадаємо, навесні Київ, Бровари та Ірпінь охопив густий смог. При цьому відчувався неприємний запах гару. Зокрема, досить густий смог був на столичному масиві Позняки, де видимість погіршувалася до 50-100 метрів.
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