Дарницький район Києва огорнув смог невідомого походження (фото)

10:51, 20 листопада 2017
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Місцеві жителі скаржаться на запах гару.

Туман в Дарницькому районі Києва / facebook.com/viktoria.begal
Туман в Дарницькому районі Києва / facebook.com/viktoria.begal

Вранці 20 листопада Дарницький район столиці огорнув смог невідомого походження.

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Фотографіями густого смогу в соцмережах діляться місцеві жителі. Користувачі також пишуть, що "стоїть запах сильної гарі", а на Осорках туман "смердить навіть через закриті вікна".

Дарницький район Києва оповив густий смог / facebook.com/viktoria.begal
Дарницький район Києва оповив густий смог / facebook.com/viktoria.begal

Нагадаємо, навесні Київ, Бровари та Ірпінь охопив густий смог. При цьому відчувався неприємний запах гару. Зокрема, досить густий смог був на столичному масиві Позняки, де видимість погіршувалася до 50-100 метрів.

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