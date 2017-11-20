Погода на тиждень: в Україні буде холодно, місцями пройде мокрий сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у більшості регіонів буде прохолодно.

Цього тижня в Україні очікується мокрий сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. На півдні до +11°, на заході до +6°. На півночі і в центрі стовпчик термометра підніметься до +6°, на сході до +11°.

Прогноз на 20 листопада / УНІАН

У вівторок, 21 листопада, в Україні практично без опадів. У всіх регіонах трохи похолодає.

Прогноз на 21 листопада / УНІАН

У середу, 22 листопада, місцями очікується сніг з дощем. Найтепліше буде на півдні - до +6°. В інших регіонах до +3°.

Прогноз на 22 листопада / УНІАН

У четвер хмарно з проясненнями. Вночі по країні -7°...+3°, вдень на заході до +7°.

Прогноз на 23 листопада / УНІАН

У п'ятницю практично по всій країні без опадів. На заході до +10°, в інших регіонах -2°...+5°.

Прогноз на 24 листопада / УНІАН

18 і 19 листопада в Україні на заході очікуються дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до -4°, на решті території -1°...+1°. Вдень температура по країні 0°...+10°. У неділю вночі на заході до -6°, вдень в Україні +2°...+9°.

Прогноз на 25 листопада / УНІАН

Прогноз на 26 листопада / УНІАН

Народний прогноз

20 листопада — Лазаря, Йосафати, Федота, Кирила, Зосима, Євгенія і Афанасія, Валерія. З Феодора стає холодно і сердито. 21 листопада — Собор Архістратига Михаїла, Гавриїла. Вранці іній — до велеких снігів, а туман — до відлиги.

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22 листопада — Мотрони, Онисифора, Порфірія, Івана, Олександра, Антона. Якщо на Мотронин день гусь вийде на лід, то буде плавати по воді (морози будуть не скоро).

23 листопада — день пам'яті апостолів Єраста та Родіона, Ореста, Костянтина і Юрія. Якщо у цей день на деревах іній лежить з ранку, то міцному зимового шляху довго не бути. 24 листопада — день преподобного Феодора і Мартирія Зеленецького, Міни, Віктора, Вікентія, Феодора, Максима. Якщо день Федора теплий, то зима буде тепла, якщо ж холодний, то вся зима холодна. На Федора дощ або сніг — бути відлизі до 4 грудня.

25 листопада — Йосафата, Івана Милостивого, Сави. Випав сніг — весна буде пізньою. 26 листопада — Іоанна Златоустого, архієпископа Константинопольського, Германа, Никифора. На Златоуста все поле пусте — життя в поле завмирає, воно стає пустельним, земля занурюється у сон до весни.

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