На дорогах - ожеледиця.

На Закарпатті сьогодні очікується сильний сніг / Новини Закарпаття

Сьогодні, 20 листопада, у Закарпатській області очікується сильний сніг.

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Про це повідомляє ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області з посиланням на Закарпатський гідрометцентр.

"Протягом 20-го листопада в гірських районах області (переважно в центральних та східних) очікується сильний мокрий сніг та сніг. Місцями: налипання мокрого снігу, ожеледь, складні відкладення, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 листопада в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, на півдні до +10°.