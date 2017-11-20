На Закарпатті сьогодні очікується сильний сніг

13:30, 20 листопада 2017
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На дорогах - ожеледиця.

На Закарпатті сьогодні очікується сильний сніг / Новини Закарпаття
На Закарпатті сьогодні очікується сильний сніг / Новини Закарпаття

Сьогодні, 20 листопада, у Закарпатській області очікується сильний сніг.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +10° (карта)

Про це повідомляє ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області з посиланням на Закарпатський гідрометцентр.

"Протягом 20-го листопада в гірських районах області (переважно в центральних та східних) очікується сильний мокрий сніг та сніг. Місцями: налипання мокрого снігу, ожеледь, складні відкладення, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 листопада в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, на півдні до +10°.

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