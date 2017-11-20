Синоптик розповіла, в яких областях України завтра пройде сніг

У більшості регіонів буде холодно.

Завтра у багатьох областях пройде сніг / УНІАН

Завтра, 21 листопада, у багатьох регіонах України очікується мокрий сніг.

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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"Почнемо із найскладніших погодних умов завтрашнього дня.

У Донецькій та Луганській областях завтра можливі сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Ймовірне налипання мокрого снігу, ускладнення ситуації на дорогах.

Також сніг-мокрий сніг очікується в західних областях України, але не сильний, періодично, від невеликого до помірного.

І на Півночі України, за прогнозом, передбачається у вівторок невеликий мокрий сніг", - пише вона.

У всіх інших регіонах без істотних опадів. За словами Діденко, температура повітря буде низькою - вночі до мінусів, вдень 0…+5 градусів.

Нагадаємо, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у більшості регіонів буде прохолодно.