Синоптик розповіла, в яких областях України завтра пройде сніг
У більшості регіонів буде холодно.
Завтра, 21 листопада, у багатьох регіонах України очікується мокрий сніг.
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +4°
"Почнемо із найскладніших погодних умов завтрашнього дня.
У Донецькій та Луганській областях завтра можливі сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Ймовірне налипання мокрого снігу, ускладнення ситуації на дорогах.
Також сніг-мокрий сніг очікується в західних областях України, але не сильний, періодично, від невеликого до помірного.
І на Півночі України, за прогнозом, передбачається у вівторок невеликий мокрий сніг", - пише вона.
У всіх інших регіонах без істотних опадів. За словами Діденко, температура повітря буде низькою - вночі до мінусів, вдень 0…+5 градусів.
Нагадаємо, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у більшості регіонів буде прохолодно.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +11°
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Дніпро+34°... +20°
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Донецьк+34°... +18°
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Житомир+25°... +11°
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Запоріжжя+34°... +19°
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Івано-Франківськ+17°... +8°
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Київ+29°... +15°
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Кіровоград+33°... +18°
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Луганськ+34°... +18°
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Луцьк+16°... +9°
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Львів+15°... +9°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+32°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Рівне+18°... +8°
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Сімферополь+34°... +19°
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Суми+30°... +19°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+31°... +20°
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Херсон+33°... +19°
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Хмельницький+24°... +9°
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Черкаси+32°... +18°
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Чернігів+29°... +14°
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Чернівці+21°... +11°