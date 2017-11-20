На Львівщині оголосили штормове попередження
Очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Сьогодні, 20 листопада, у Львівській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +4°
Вдень часом мокрий сніг, повідомляє ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області з посиланням на Львівський центр гідрометеорології.
"Вдень часом мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7 – 12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у більшості регіонів буде прохолодно.
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