Завтра в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, вночі очікуються заморозки (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, вночі очікуються заморозки.

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На сході пройде мокрий сніг, температура вдень до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +5°.

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На заході України у вівторок практично без опадів. Вдень до +5°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +3°. У центрі практично без опадів, температура до +4°.

За народним прогнозом, 21 листопада — Собор Архістратига Михаїла, Гавриїла. День на Михаїла похмурий і на деревах іній — до хорошого врожаю.

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