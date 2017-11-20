Завтра в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, вночі очікуються заморозки (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 21 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, вночі очікуються заморозки.
На сході пройде мокрий сніг, температура вдень до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +5°.
Погода на тиждень: в Україні буде холодно, місцями пройде мокрий сніг (карта)
На заході України у вівторок практично без опадів. Вдень до +5°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +3°. У центрі практично без опадів, температура до +4°.
За народним прогнозом, 21 листопада — Собор Архістратига Михаїла, Гавриїла. День на Михаїла похмурий і на деревах іній — до хорошого врожаю.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 21 листопада
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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