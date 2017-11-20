Завтра в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, вночі очікуються заморозки (відеопрогноз)

16:30, 20 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 21 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, вночі очікуються заморозки.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На сході пройде мокрий сніг, температура вдень до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +5°.

Погода на тиждень: в Україні буде холодно, місцями пройде мокрий сніг (карта)

На заході України у вівторок практично без опадів. Вдень до +5°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +3°. У центрі практично без опадів, температура до +4°.

За народним прогнозом, 21 листопада — Собор Архістратига Михаїла, Гавриїла. День на Михаїла похмурий і на деревах іній — до хорошого врожаю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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