У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, температура до +2°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 21 листопада, у столиці пройде мокрий сніг, вдень до +2°.

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до -1°. Вітер західний, до 4.2 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:21, а зайде в 16:05.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, вночі очікуються заморозки.

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