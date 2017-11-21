У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, температура до +2°

08:30, 21 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 21 листопада, у столиці пройде мокрий сніг, вдень до +2°.

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде мокрий сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до -1°. Вітер західний, до 4.2 м/с.

Погода на тиждень: в Україні буде холодно, місцями пройде мокрий сніг (карта)

Сонце в столиці зійшло у 07:21, а зайде в 16:05.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, вночі очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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