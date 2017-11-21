Синоптики попереджають про сильний дощ та мокрий сніг на сході України

На Донеччині та Луганщині очікується сильний дощ.

На Донеччині та Луганщині очікується сильний дощ з мокрим снігом / УНІАН

Сьогодні, 21 листопада, у Донецькій та Луганській областях очікується погіршення погодних умов.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"21 листопада вдень на Донеччині та Луганщині сильний дощ та мокрий сніг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 21 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, на сході до +10°.