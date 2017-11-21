У Тихому океані стався землетрус магнітудою 6,0

Попередження про цунамі не оголошувалося.

У Тихому океані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 21 листопада, біля островів Уолліс і Футуна в південній частині Тихого океану стався землетрус магнітудою 6,0.

Читайте також У Китаї стався землетрус магнітудою 6,3

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 194 км на південний схід від Мата-Уту - столиці Території островів Уолліс і Футуна. Вогнище залягало на глибині 6 км, передає Xinhua з посиланням на Геологічну службу США.

Відзначається, що Тихоокеанський центр попередження про цунамі не оголошував про небезпеку цунамі.

Уолліс і Футуна є заморськими спільнотами Франції.

Нагадаємо, троє людей отримали поранення в результаті землетрусу в Тибетському автономному районі Китаю.