Вулкан Ерайфайокутль в Ісландії продовжує проявляти активність
Фахівці кажуть, що ознак початку виверження немає.
Вулкан Ерайфайокутль в Ісландії продовжує проявляти підвищену активність.
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Але фахівці вважають, що ознак того, що виверження вулкана от-от почнеться, немає, повідомляє Euronews.
Щодня близько 2 тисяч осіб знаходяться в безпосередній близькості від вулкана. Зараз Департамент у справах цивільного захисту і надзвичайних ситуацій Ісландії готується прийняти рішення про те, чи буде він видавати розпорядження про проведення евакуації населення з потенційно небезпечної зони.
Ерайфайокутль, який є найбільшим діючим вулканом в Ісландії, за всю історію спостережень вивергався двічі – у 1362 році і з серпня 1727 по травень 1728 року.
Нагадаємо, жителі японських префектур Міядзакі і Кагосіма стурбовані виверженням вулкана Сіммое.
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