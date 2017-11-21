Біля берегів Мексики стався землетрус

12:37, 21 листопада 2017
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Мексики стався землетрус / panoramio.com, MARIO MEJÍA MARTÍNEZ
Біля берегів Мексики стався землетрус / panoramio.com, MARIO MEJÍA MARTÍNEZ

У вівторок, 21 листопада, біля берегів Мексики стався землетрус магнітудою 5,3.

У Тихому океані стався землетрус магнітудою 6,0

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 133 км на південний захід від міста Мапастепек. Осередок землетрусу залягав на глибині 43,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті двох землетрусів в Азербайджані пошкоджені 132 будинки. Найбільшої шкоди завдано селу Чеменлі, де постраждали 36 будинків.

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