Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Мексики стався землетрус / panoramio.com, MARIO MEJÍA MARTÍNEZ

У вівторок, 21 листопада, біля берегів Мексики стався землетрус магнітудою 5,3.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 133 км на південний захід від міста Мапастепек. Осередок землетрусу залягав на глибині 43,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті двох землетрусів в Азербайджані пошкоджені 132 будинки. Найбільшої шкоди завдано селу Чеменлі, де постраждали 36 будинків.