Завтра місцями очікується мокрий сніг.

На вихідних в Україні потепліє / УНІАН

Майже весь тиждень в Україні буде холодним, потепління очікується на вихідних.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Завтра, у середу, в Києві також буде холодно, вночі -1…-4 градуси, вдень +1…+3 градуси, істотні опади - навряд, але місцями можливий невеликий мокрий сніг чи мряка", - пише вона.

За словами Діденко, в Україні 22 листопада вночі 0…5 градусів морозу, вдень 0…+5 градусів.

Невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу пройдуть на Заході, Півночі та Сході. На Півдні та в Центрі переважатиме суха погода.

Тиждень надалі залишатиметься холодним, у суботу-неділю очікується потепління.

Нагадаємо, у вівторок, 21 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, на сході до +10°.