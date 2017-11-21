Посуха в Іспанії: країна втратила 70% врожаю зернових культур

14:34, 21 листопада 2017
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Проблеми з дощами в країні почалися ще минулої весни.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через найтяжчу за останні 20 років посуху в Іспанії річка Тахо ризикує повністю пересохнути.

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Проблеми з дощами почалися ще минулої весни і ускладнилися з настанням сухої та спекотної осені. Експерти побоюються, що до 2100 року значна частина Іспанії стане пустелею, повідомляє Euronews.

Через посуху найбільше постраждало сільське господарство: було втрачено 70% врожаю зернових культур. В деяких селах довелося забивати худобу, тому що тварин не було чим годувати

Нагадаємо, рівень води у Тібрі опустився до історичного мінімуму через посуху, викликану спекотним літом та відсутністю опадів.

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