Посуха в Іспанії: країна втратила 70% врожаю зернових культур

Проблеми з дощами в країні почалися ще минулої весни.

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Через найтяжчу за останні 20 років посуху в Іспанії річка Тахо ризикує повністю пересохнути.

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Проблеми з дощами почалися ще минулої весни і ускладнилися з настанням сухої та спекотної осені. Експерти побоюються, що до 2100 року значна частина Іспанії стане пустелею, повідомляє Euronews.

Через посуху найбільше постраждало сільське господарство: було втрачено 70% врожаю зернових культур. В деяких селах довелося забивати худобу, тому що тварин не було чим годувати

Нагадаємо, рівень води у Тібрі опустився до історичного мінімуму через посуху, викликану спекотним літом та відсутністю опадів.