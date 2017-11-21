В Індонезії понад 2 тисячі осіб постраждали в результаті повені

15:48, 21 листопада 2017
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Дві людини загинули.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Індонезійську провінцію Західна Нуса Тенггара накрила повінь, дві людини загинули.

У Греції кількість загиблих через повені зросла до 20 осіб (фоторепортаж)

У 15 селах від повені постраждали 2280 осіб, повідомляє Floodlist з посиланням на місцевих чиновників.

Відзначається, що через стихію пошкоджено 367 будинків і 14 мостів.

Нагадаємо, сильні дощі призвели до повеней на Гаїті, жертвами яких стали п'ятеро людей.

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