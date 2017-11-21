В Індонезії понад 2 тисячі осіб постраждали в результаті повені
Дві людини загинули.
Індонезійську провінцію Західна Нуса Тенггара накрила повінь, дві людини загинули.
У Греції кількість загиблих через повені зросла до 20 осіб (фоторепортаж)
У 15 селах від повені постраждали 2280 осіб, повідомляє Floodlist з посиланням на місцевих чиновників.
Відзначається, що через стихію пошкоджено 367 будинків і 14 мостів.
Banjir bandang terjang Lombok Timur NTB pada malam hari. 2 tewas, 367 rumah rusak, 14 jembatan rusak dan 2.280 jiwa terdampak langsung. Masa tanggap darurat hingga 24/11/2017. pic.twitter.com/aLfLAzu7fz— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_BNPB) November 19, 2017
Нагадаємо, сильні дощі призвели до повеней на Гаїті, жертвами яких стали п'ятеро людей.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +11°
-
Дніпро+34°... +20°
-
Донецьк+34°... +18°
-
Житомир+25°... +11°
-
Запоріжжя+34°... +19°
-
Івано-Франківськ+17°... +8°
-
Київ+29°... +15°
-
Кіровоград+33°... +18°
-
Луганськ+34°... +18°
-
Луцьк+16°... +9°
-
Львів+15°... +9°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+32°... +19°
-
Полтава+31°... +19°
-
Рівне+18°... +8°
-
Сімферополь+34°... +19°
-
Суми+30°... +19°
-
Тернопіль+18°... +9°
-
Харків+31°... +20°
-
Херсон+33°... +19°
-
Хмельницький+24°... +9°
-
Черкаси+32°... +18°
-
Чернігів+29°... +14°
-
Чернівці+21°... +11°
Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 87 %
Тиск: 749 мм
Вітер: 5.0 м/с
Ймовірність опадів: 98 %
Схід: 05:44
Захід 20:38
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин