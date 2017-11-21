В Індонезії понад 2 тисячі осіб постраждали в результаті повені

Дві людини загинули.

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Індонезійську провінцію Західна Нуса Тенггара накрила повінь, дві людини загинули.

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У 15 селах від повені постраждали 2280 осіб, повідомляє Floodlist з посиланням на місцевих чиновників.

Відзначається, що через стихію пошкоджено 367 будинків і 14 мостів.

Banjir bandang terjang Lombok Timur NTB pada malam hari. 2 tewas, 367 rumah rusak, 14 jembatan rusak dan 2.280 jiwa terdampak langsung. Masa tanggap darurat hingga 24/11/2017. pic.twitter.com/aLfLAzu7fz — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_BNPB) November 19, 2017

Нагадаємо, сильні дощі призвели до повеней на Гаїті, жертвами яких стали п'ятеро людей.