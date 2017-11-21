В Україні завтра буде холодно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 21 листопада 2017
760

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 22 листопада, в Україні практично без опадів, вночі очікуються заморозки.

В Україні завтра практично без опадів / УНІАН
В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +3°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +5°.

На вихідних в Україні потепліє

На заході України в середу практично без опадів. Вдень до +5°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +3°. У центрі без опадів, температура до +3°.

За народним прогнозом, 22 листопада — Мотрони, Порфірія, Івана, Олександра, Антона. Якщо на Мотронин день гусь вийде на лід, то буде плавати по воді (морози будуть не скоро).

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин