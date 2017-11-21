У Києві завтра без опадів, вдень до +2°

17:00, 21 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 листопада у столиці без опадів, вдень до +2°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri
У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до -1°. Вітер західний, до 4.2 м/с.

На вихідних в Україні потепліє

Сонце в столиці зійде у 07:22, а зайде у 16:04.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 22 листопада, в Україні практично без опадів, вночі очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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