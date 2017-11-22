В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +5° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 листопада в Україні практично без опадів, на півдні до +5°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +3°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +4°.

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На заході України місцями пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде у Львівській області - до +4°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +3°. У центрі практично без опадів, температура до +3°.

Прогноз на 22 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 22 листопада — Мотрони, Порфірія, Івана, Олександра, Антона. Якщо на Мотронин день гусь вийде на лід, то буде плавати по воді (морози будуть не скоро).

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