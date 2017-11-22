У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до +2°

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 листопада у столиці пройде сніг, вдень до +2°.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до -1°. Вітер західний, до 4.2 м/с.

Читайте також У Києві завтра без опадів, вдень до +2°

Сонце в столиці зійшло у 07:22, а зайде у 16:04.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 22 листопада, в Україні практично без опадів, вночі очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.