Через негоду у Донецькій і Луганській областях знеструмлено 18 населених пунктів

На Луганщині немає світла в 12 населених пунктах.

Негода залишила без світла 18 населених пунктів / Фото УНІАН

У ніч на 22 листопада 18 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях залишилися без електрики через погіршення погодних умов.

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Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"У ніч з 21 на 22 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру) спрацювала система захисту ліній електропередач і сталося знеструмлення 18 населених пунктів у 2 областях: Луганська - 12 населених пунктів, Донецька - 6", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також додали, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 22 листопада в Україні практично без опадів, на півдні до +5°